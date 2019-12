-SEMİH ŞENTÜRK YUVADA KALDI İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanan futbolcu Semih Şentürk, sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı. Semih, kendisine ait internet sitesinde yaptığı açıklamada, 3 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. ''Yuvamda kaldığım için mutluyum'' başlığıyla yaptığı açıklamada Semih, şunları kaydetti: ''Alt yapısında yetiştiğim ve birçok başarılar yaşadığım Fenerbahçe ile yeniden anlaşarak, beni ben yapan kulübümde kalmaktan dolayı çok mutluyum. Dile kolay 12 yıl oldu. 3 yıl daha kulübümde ter dökeceğim için gururluyum. Anlaşmanın detaylarını kulübüm resmi olarak yapacaktır.'' Yeni sözleşme süreci boyunca emeği geçen herkese teşekkür eden Semih, yönetim kurulunun ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın yaklaşımı ve kendisine olan inancının kalmasındaki en önemli sebep olduğunu belirten Semih, ''Gönlüm Fenerbahçe'de devam etmekten yanaydı. Yurt içi ve yurt dışı bir çok takımdan teklif almama rağmen özellikle yurt içinde Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamak istemedim'' ifadelerini kullandı. Açıklamasında, ''Fenerbahçe serüveninde yeni bir sayfa ve hazır bir Semih olarak karşınıza çıkıyorum '' sözlerine yer veren sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiği ilk günkü gibi heyecanlı olduğunu ve bir an önce yeni sezonun başlamasını istediğini vurguladı. Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisi ile fazla süre alamasa bile, fırsat bulduğu her an elinden geleni yapmaya çalıştığını anlatan sarı-lacivertli futbolcu, açıklamasına şöyle devam etti: ''Sezonun ikinci yarısı muhteşem bir geri dönüş yaparak tarifi zor bir şampiyonluk yaşadık. Fenerbahçe'de yaşadığım en anlamlı şampiyonluktur. Muhteşem bir mücadele, muhteşem bir uyum, sonuna kadar pes etmeden başarıya ulaşma isteğimiz ve tabii ki büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarının desteği bize bu şampiyonluğu getirdi. Emeği geçen başkanımıza ve yöneticilerimize, tüm futbolcu arkadaşlarıma, teknik heyetimize ve Can Bartu Tesisleri çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta herkesin emeği çok. Bu birliktelik ve arkadaşlık olduğu sürece başarı yolunda önümüzün açık olduğu aşikar.'' Yeni sezonda kendisini en çok heyecanlandıran olayın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterecekleri performans olduğunu kaydeden Semih, çeyrek final oynadıkları 2007-2008 sezonunu hatırlatarak, ''Gösterdiğimiz büyük başarıdaki en önemli faktör, yönetimiyle, hocasıyla ve takım arkadaşlarımla kenetlenmiş bir ruha sahip olmamızdı. Bu sene bu havayı ve ruhu tekrar yakaladığımıza yürekten inanıyorum. Yeni sezonda yine çeyrek final, yarı final görerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. -''FORVET HATTIMIZ OLDUKÇA İDDİALI''- 2011-2012 sezonunda forvet hattının oldukça iddialı konuma geldiğini, bundan rahatsız olmadığını anlatan Semih, görüşlerini şöyle aktardı: ''Yeni sezonla birlikte forvet hattımız oldukça iddialı konumda. Bu durumdan kesinlikle rahatsız değilim. Kendime olan güvenim her zamankinden fazla. Niang, Emenike ve Güiza ile aramızda zorlu ve güzel bir forma kapma savaşı yaşanacak. Bundan tabii ki Fenerbahçe kazançlı çıkacak. Yeteneklerimi antrenman ve maçlara yansıttığım sürece sahadaki yerimi alacağımı biliyorum.'' Yeni sezonda her kulvarda başarılı olmak istediklerini vurgulayan Semih, Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu kupalarının yanı sıra Avrupa'da çeyrek veya yarı final görmek istediklerini belirterek, açıklamasında, ''Kişisel olarak da gol kralı olmak için elimden geleni yapacağım'' ifadelerini kullandı.