T24 LogoT24 Logo
Spor

Semih Şentürk kızardı, sinirini rakibin şişesinden çıkardı

Eskişehirspor'un yeni stadında oynadığı ilk karşılaşmada Semih Şentürk kırmızı kart gördü

20 Kasım 2016 19:35

Eskişehirspor-Yeni Malatyaspor mücadelesinin 45. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Semih Şentürk, oyundan çıkarken rakip oyuncu Murat Akça'nın içtiği su şişesine vurdu.

TFF 1. Lig'de oynanan Eskişehirspor-Yeni Malatyaspor mücadelesine Semih Şentürk'ün gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

Golcü oyuncu rakibine bulunduğu müdahalenin ardından maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu karara oldukça sinirlenen Semih, oyundan çıkarken Yeni Malatyaspor'da forma giyen Murat Akça'nın su içerken şişesine vurdu.

 

ETİKETLER

Semih ŞentürkFırat AydınusEskişehirsporMurat Akça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24