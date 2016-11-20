Semih Şentürk kızardı, sinirini rakibin şişesinden çıkardı

Eskişehirspor-Yeni Malatyaspor mücadelesinin 45. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Semih Şentürk, oyundan çıkarken rakip oyuncu Murat Akça'nın içtiği su şişesine vurdu.
TFF 1. Lig'de oynanan Eskişehirspor-Yeni Malatyaspor mücadelesine Semih Şentürk'ün gördüğü kırmızı kart damga vurdu.
Golcü oyuncu rakibine bulunduğu müdahalenin ardından maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu karara oldukça sinirlenen Semih, oyundan çıkarken Yeni Malatyaspor'da forma giyen Murat Akça'nın su içerken şişesine vurdu.