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Spor

Semih Şentürk İstanbul'a döndü İSTANBUL (A.A)

21 Ağustos 2011 23:15

-Semih Şentürk İstanbul'a döndü İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Semih Şentürk, İstanbul'a döndü. Fenerbahçe'nin Palermo ile yapacağı hazırlık maçı için İtalya'ya giden kadrosunda bulunmayan Semih'in, sol pubis kemiğindeki sakatlığının tedavisine İstanbul'da devam edileceği bildirildi.  Semih, twitter hesabında yazdığı notta, ''Sakatlığımdan dolayı İstanbul'a döndüm. İnşallah en yakın zamanda takımla antrenmanlara başlarım'' ifadelerini kullandı.

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