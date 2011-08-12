Semih Şentürk ifade vermek için adliyede

T24 - Şike soruşturmasında Fenerbahçeli Semih Şentürk ve gazeteci Alaattin Metin ifade vermek için adliyeye geldi. Şentürk ifadesinin ardından Beşiktaş Adliyesi'nden ayrıldı.





'Şike'de büyük gün pazartesi









Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk ve Spor yazarı Alaattin Metin, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne geldi.



Şentürk ve Metin'in soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Şentürk ifade verdikten sonra adliyeden aydıldı.



Soruşturma kapsamında aralarında kulüp başkanı, yönetici, futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 31 kişi tutuklanmıştı.



