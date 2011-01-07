Semih Şentürk Deportiva yolunda mı?

T24 - İspanyol basını Deportivo kulübünün Semih Şentürk'e imzayı attırmak üzere olduğunu yazdı.







Habertürk'ün eldepor.com'a dayandırarak yaptığı habere göre Deportivo kulübü Semih Şentürk'e imzayı attırmak üzere. Deportivo kulübüne yakınlığıyla bilinen eldepor.com, İspanyol kulübün, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Semih Şentürk'le anlaşmaya vardığını yazdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken söz konusu haberde Deportivo teknik direktörünün ısrarla istediği Semih'le anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Haberde Semih Şentürk'le ilgili bilgiler verilirken milli futbolcunun attığı gollerden derlenen bir video da yayınlandı.

Deportivo yetkilileri daha önce Fenerbahçe'nin Eskişehirspor ile oynadığı maçı Semih Şentürk'ün menejeri Şenol Çilek ile izlemiş Semih de o maçta iki gol atmıştı.

Tarihinde bir kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Deportivo bu sezon 17 maçta topladığı 21 puanla La Liga'da 11. sırada yer alıyor.



