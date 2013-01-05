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Spor

Semih Şentürk Beşiktaş'a mı geliyor?

Forma şansı bulamadığı için Fenerbahçe'de mutsuz olan Semih Şentürk, Beşiktaş'ın gündemine girdi

05 Ocak 2013 10:48

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Semih Şentürk'ün Beşiktaş'ın gündemine girdiği iddia edildi.

Forma şansı bulamadığı için Fenerbahçe'de mutsuz olan Semih Şentürk, Beşiktaş'ın gündemine girdi.

NTV Spor'un haberine göre; Paris Saint Germain'li Nene transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçen Beşiktaş yönetimi, Semih Şentürk'ü kadrosuna katmak içni girişimlerde bulunma kararı aldı. Teknik direktör Samet Aybaba da Fenerbahçe'de şans bulamadığı için mutsuz olan milli golcünün alınmasına sıcak bakıyor.

Diğer yandan tecrübeli teknik adam, sol bek transferi gerçekleşmediği taktirde çözümü takım içinde bulmak adına arayışlara başladı. Sakatlıktan kurtulan Mehmet Akgün, Antalya kampındaki antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol bek mevkiinde denenecek.

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