-Semih Şentürk: "İyi günler geçirmediğimin farkındayım" İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Fenerbahçe'nin forvet oyuncularından Semih Şentürk, iyi günler geçirmediğini bildiğini belirterek, ''Bu formaya hizmet etmek adına hiç bir zaman pes etmeden, mücadele etmeyi sürdüreceğim'' dedi. Sarı-lacivertli futbolcu, kendisiyle ilgili medyada yer alan bir haber üzerine kendisine ait internet sitesinde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de 12 yıl boyunca gururla forma giydiğini, hiçbir sorumluluktan kaçmadığını ifade etti. Sakat olduğu halde yeri geldiğinde iğne olarak oynadığını, en formda olduğu dönemde bile yedek oturmayı sorun etmediğini anlatan Semih, ''Kariyerim boyunca tek düşüncem Fenerbahçe'nin başarısı olmuştur. Fırsat bulduğum anları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmış bir futbolcuyum. Hal böyle iken, uzun zamandan beri gerek sakatlığım olsun, gerek gerçek Semih'ten uzak olduğum dönem olsun, bir çok maç kaçırmış bir futbolcu olarak, neden sorumluluktan kaçmak isteyeyim?'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe forması altında ''Semih Şentürk'' olduğunu ifade eden sarı-lacivertli futbolcu, takımın forvet hattının güçlü olmasının kendisini her zaman mutlu ettiğini belirterek ''Moussa Sow transferi için emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fenerbahçemize yararlı olacağına yürekten inanıyorum ve aramıza hoş geldin diyorum'' şeklinde konuştu. Semih'in ifadeleri şöyle: ''İyi günler geçirmediğimin farkındayım. Ancak ben bu formaya hizmet etmek adına hiç bir zaman pes etmeden, mücadele etmeyi sürdüreceğim. Eski günlerime en kısa sürede dönmek için var gücümle çalışacağım. Bugüne kadar bir çok forvet ile birlikte çalışma şansına sahip oldum. Onlardan farklı farklı özellikler öğrenerek kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu forma altında ter dökmeye devam ettikçe bu devam edecek. Takımımızın forvet hattının güçlü olması beni her zaman memnun ve mutlu eder. Moussa Sow transferi için emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fenerbahçemize yararlı olacağına yürekten inanıyorum. Ve aramıza hoş geldin diyorum. Moussa Sow, Alex ve Bienvenu ile birlikte geride kalan dönemde Fenerbahçemizi yukarılara taşıyacağımıza olan inancım tam. Bu zorlu dönemde her koşulda bana destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçen sezon aldığımız anamızın ak sütü kadar helal olan şampiyonluğumuzu, bu sene de aynı mücadele ve azimle, şampiyon olarak tekrarlayacağız.''