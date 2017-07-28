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Semih Özakça'ya cezaevinde darp iddiası

Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça, "Biz onlara dokunmaya kıyamazken kötü muameleye maruz bırakıyorlar" dedi

28 Temmuz 2017 20:26

KHK'yla ihraç edilmelerinin ardından 'işimi geri istiyorum' talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde eyleme başlayan, talepleri yerine getirilmeyince eylemlerini açlık grevine dönüştüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevlerinin 142'nci gününde.

Halkın Hukuk Bürosu, Twitter hesaparından yaptığı açıklamada, Semih Özakça’nın tutuklu bulunduğu cezaevinde gardiyanlar tarafından darp edildiğini öne sürdü. Twitter hesabı üzenden yapılan açıklamada, “Semih Özakça tuvaletteyken içeri giren gardiyanlar ‘Arama yapacağız havalandırmaya in’ dayatması yapmışlar. Sonra da zorla havalandırmaya atarak darp etmişler” ifadeleri kullanıldı.


Esra Özakça'dan açıklama

İddia ile ilgili Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a bilgi veren Esra Özakça şöyle konuştu:

“Semih, sabah 9 gibi lavabodaymış ve o sırada koğuşa gardiyanlar girmiş. ‘Çık dışarıya’ diye bağırmışlar. Semih, 'lavabodayım' demesine rağmen 'çık' diye ısrarcı olmuşlar. Arama yapacaklarını söyleyerek Semih’i sürükleyip havalandırmaya çıkarmışlar. Zor kullandıkları sırada kollarında morluklar oluşmuş.”

Eşi Semih Özakça’nın tutuklanmasının ardından açlık grevine başlayan eşi Esra Özakça yaşanan olaya tepki göstererek "Biz onlara dokunmaya kıyamazken kötü muameleye maruz bırakıyorlar. 142 gündür aç olan insana bu yapılabilir mi? Söyleyecek söz dahi bulamıyorum” dedi.

 

 

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