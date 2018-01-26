Semih Özakça kimdir?

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve başvurusu Olağanüstü Hal Komisyonu tarafından geri çevirilen ilköğretim öğretmeni Semih Özakça açlık grevini sona erdirdi.

1989 Eskişehir doğumlu olan Özkaça iki kardeş. Yazları köylerindeki tarlada çalıştı. Sinop Üniversitesi Sınıf Öğremenliği Bölümü’nü kazandı. Aynı bölümde okuyan Esra Özakça ile evlendi.

Mezuniyetten sonra KPSS sınavlarına girdiler. 4+4+4 sisteme geçilmesiyle sınıf öğretmenliği atamaları düşmüştü, yüksek puanlara rağmen ilk sene atamaları yapılmadı.

İkinci sene, Semih Özakça askerde iken ilk ataması yapıldı. Erzurum Horasan’ın bir köyünde çalıştı. Ulaşım olmayan köy okulunun müdürü, hademesi ve öğretmeni oldu.

Erzurum’daki bir yılın ardından eş durumu ile Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu'nda görevlendirildi.

Mardin’de ikinci sınıf öğrencilerini okuturken 9 Eylül 2016’da ikisi de bir genelge ile açığa alındı. 29 Ekim 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edildi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası üyesi.

Esra Özakça, Aralık 2016’da göreve iade edilse de Şubat ayındaki KHK ile ihraç edildi.