Semih Özakça: Karar aceleye getirilmeye çalışılıyor

KHK ile öğretmenlik görevinden ihraç edilmesinin ardından “İşimi geri istiyorum” talebiyle açlık grevine başlayan Semih Özakça, yarın görülecek beşinci duruşma öncesi yaptığı açıklamada "Beşinci duruşma 27 Kasım'a atıldı oysa daha önce yakın zamanda tarih yok denmişti. Ancak birden tarih verilebildi" ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle Türkçe'den Gezal Acer'in haberine göre, "Tutukluluk sırasında, tutuklu olmakla dışarıda olmak arasında bir şey görmüyordum. Çünkü bir direniş var, içeride ya da dışarıda… Ama serbest kalıp, Nuriye Hoca'nın kaldığını öğrenince çok kötü oldum…" Serbest kaldıktan sonra ise artık "Beni bırakmak zorunda kaldılar, Nuriye Hoca'yı da oradan alacağız" diyen Özakça, "Bir kişi savunma vermediyse, mütaala veremezsiniz. Bir acele söz konusu. 20 Ekim'de bir duruşmamız olmuştu ve 24 Kasım'a duruşma tarihi vermek istediler. Avukat ve ailelerin ısrarıyla dördüncü durumayı 17 Kasım'a aldılar. Beşinci duruşma 27 Kasım'a atıldı oysa daha önce yakın zamanda tarih yok denmişti. Ancak birden tarih verilebildi" ifadelerini kullandı.

Dava dosyasına eklenen tanık ifadelerine dikkat çekerek, tahliye edildiği duruşmadaki savunmasında bu ifadelerden birini geçersiz hale getirdiğini hatırlatan Özakça, dosyaya bir itirafçı ifadesi daha eklendiğini belirtti.

Özakça, emniyetten gönderilen tanık ifadesinin, beyandan ibaret olduğunu ve kamera kayıtlarıyla desteklenemediğini de vurguladı.

Semih Özakça, Gülmen'in duruşmaya getirilip getirilmemesinin sağlıkla ilgili olmadığını belirterek, "Gülmen'in gelmek istediğini söylediğini, orada o koşulları yaratılabileceğini söylediğini" hatırlattı.