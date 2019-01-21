T24 LogoT24 Logo
Spor

Semih Kaya için resmi açıklama geldi!

"Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir"

21 Ocak 2019 20:19

Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag forması giyen eski oyuncusu Semih Kaya'nın kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

"Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

"Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER

GalatasaraySemih Kayageçici transferkiralıkSpor Toto Süper LigSparta Prag
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24