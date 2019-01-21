Semih Kaya için resmi açıklama geldi!

Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag forması giyen eski oyuncusu Semih Kaya'nın kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
"Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.
"Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.
"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."