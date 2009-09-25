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Spor

Semih Galatasaray'a

Başkan Adnan Polat, ailesi fanatik G.Saraylı olan Semih'i sezon sonunda kadroya katmak istiyor.

25 Eylül 2009 03:00

Kanarya'nın Arda ısrarına sinirlenen Başkan Adnan Polat, ailesi fanatik G.Saraylı olan Semih'i sezon sonunda kadroya katmak istiyor.

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ısrarla Arda Turan'ı istemesine sinirlenen Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın müthiş bir misilleme planı içinde olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Polat'ın hedefindeki isim Sarı-Lacivertliler'in golcüsü Semih Şentürk...

Cimbom transfer için çalışmalara gizliden gizliye başladı.

Ailesi de "git" diyor! Semih'in yakın arkadaşı Arda'ya F.Bahçe'de yedek kalmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı anlattığı ve Arda'nın da durumu Başkan Polat'a ilettiği öğrenildi. Semih'in ailesinin de fanatik G.Saraylı olduğu ve transferi çok istediği belirlendi. Yıldız futbolcunun sezon sonu sözleşmesi biteceği için transferi bedavaya gelecek.

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