-SEMİH ERDEN SPOR SALONU'NUN TEMELİ ATILDI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Bayrampaşa Belediyesi tarafından milli basketbolcu Semih Erden adına yaptırılacak olan spor salonunun temeli atıldı. Bayrampaşa Spor Tesisleri'nin bulunduğu alanda inşa edilecek olan Semih Erden Spor Salonu'nun temel atma törenine, Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge, milli basketbolcu Semih Erden ile çok sayıda davetli katıldı. Devlet Bakanı Özak, törende yaptığı konuşmada, Bayrampaşa Belediyesinin çok güzel bir vefa örneği gösterdiğini ifade ederek, ''Biz de genelde şu vardır. Öldükten sonra 'Rahmetli iyiydi' deriz. Öldükten sonra insanlar onore edilir. Ama yaşarken insanlara böyle vefa örneği göstermek bana göre en doğrusu. Semih'in adına yapılan bu salon, Hidayet'in adına yapılan salon, diğerlerin adına yapılacak salonlar, marifetin iltifata tabi olduğu sözcüğünü de hayata geçiriyor'' dedi. Bayrampaşa Belediyesinin spor alanında yaptığı çalışmalara da değinen Bakan Özak, şunları kaydetti: ''Şimdi de 24 yaşında genç, başarılı, Türk insanını dünyada temsil eden, milli takımla göğsümüzü kabartan kardeşimiz Semih Erden adına otoparkı olan bir spor salonu yapılıyor. Bu salonlarda inşallah başka Semih Erdenler ve Hidayet Türkoğlular yetişecek. Avrupa'ya ve ABD'ye 5 tane değil, 10 tane değil, 20 tane Hidayet Türkoğlu ve Semih Erden göndermemiz lazım. Çünkü yurt dışından alarak bu işi öğrendik. Artık yurt dışına ihraç etmemiz lazım. Futbolda bu maalesef yok. Çok sayıda futbolcu alıyoruz, az sayıda verebiliyoruz. Ama basketbolda görüyoruz ki eğitimle, iradeyle, azimle, kararlılıkla, takım ruhuyla her şey olabiliyor.'' Semih Erden de Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge'nin salona ismini vererek, kendisini onurlandırdığını dile getirerek, ''Bu konuda göstermiş olduğu ilgiye gönülden teşekkür ediyorum. Ben Bayrampaşa'da doğmuş ve bu ilçede yetişmiş bir kardeşiniz olarak böyle bir ortamda sizlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok mutlu oldum'' dedi. Konuşmaların ardından Semih, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalindeki Sırbistan maçında giydiği milli takım formasını Belediye Başkanı Hüseyin Bürge'ye verdi. Bürge de Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ve Semih'e kahve fincanı seti hediye etti. Daha sonra Bakan Özak, Semih Erden ile birlikte butona basarak, salonun temelini attı. Kapalı otoparka sahip olacak bin kişi kapasiteli Semih Erden Spor Salonu'nun, 23 Nisan 2011 tarihinden önce hizmete gireceği bildirildi.