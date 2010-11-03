-SEMİH ERDEN NBA'DE AÇILIŞI YAPTI ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Boston Celtics'e sezon başında transfer olan milli basketbolcu Semih Erden, takımının deplasmanda Detroit Pistons'ı 109-86 yendiği maçta ilk kez NBA'de forma giydi. Takımının ilk 3 maçında oynamayan Semih Erden, forma giydiği ilk NBA maçında 15 dakika 25 saniye oyunda kaldı. Bu sürede bir kez 2 sayılık atış kullanan Semih Erden, bu atışı değerlendirdi ve maçı 2 sayı, 3 ribaunt, 2 blok, 1 asistle tamamladı. Boston'da Kevin Garnett, 22 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Celtics'de Paul Pierce 21 sayı, Ray Allen 16 sayı attı. Takımın oyun kurucusu Rajon Rondo da 9 sayı, 17 asistle skora büyük katkı sağladı. Pistons'da Charlie Villanueva 17 sayı, Austin Daye 16 sayı, Rodney Stuckney 15 sayı attı. Milwaukee Bucks'da forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova da takımının evinde Portland Trail Blazers'a 90-76 yenildiği maçta 2 sayı kaydetti. 13 dakika sahada kalan İlyasova, maçı 2 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Bucks'da Corey Magette'in 16, Carlos Delfino'nun 14 sayısı yenilgiyi engellemeye yetmedi. Blazers'da Wesley Matthews 18 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, Brandon Roy 17, Lamarcus Aldridge 14 sayı attı. NBA'de dün oynanması gereken New York Knicks-Orlando Magic maçı güvenlik nedeniyle ertelendi. Yetkililer, maçın oynanacağı New York'taki Madison Square Garden'da maçtan önce yapılan temizlik sırasında, yukarıdan asbest içeren bir maddenin sahanın kenarına düştüğünü ve önlem amacıyla maçın ertelendiğini açıkladılar. Ligde alınan sonuçlar şöyle: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks : 88-100 Washington Wizards - Philadelphia 76'ers : 116-115 (Uzatmada) Detroit Pistons - Boston Celtics : 86-109 Miami Heat - Minnesota Timberwolves : 129-97 Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers : 76-90 Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies : 124-105