Semih Erden Cleveland'da

T24 - NBA Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, takas döneminin son gününde Semih Erden'i Cleveland Cavaliers'a gönderdi.

Ligin güçlü şampiyonluk adaylarından Celtics, takas döneminin bitmesine saatler kala iki Semih Erden ve Luke Harangody'i ikinci tur draft hakkı karşılığında Cavaliers'a verdi.

Celtics asıl önemli hamlesini ise pivot Kendrick Perkins ve oyun kurucu Nate Robinson karşılığında Oklahoma City Thunder'dan Jeff Green ve pivot Nenad Kristic'i alarak yaptı.

Batı'da şampiyon Lakers'a rakip olmayı hedefleyen Thunder, Morris Peterson ve D.J. White'ı Charlotte Bobcats'e verip bu takımdan Nazr Mohammed'i alarak Perkins ile beraber kadrosuna bir uzun daha katmış oldu.

Ligde sekizinci sezonunu geçiren Perkins bu sezon sakatlıktan döndükten sonra 12 maça çıktı ve 7.3 sayı, 8.1 ribaunt ortalamaları ile mücadele ediyor. Celtics'te şampiyonluk yaşamış Perkins, savunma ağırlıklı fizikal tarzıyla Thunder'ın aradığı ideal oyuncu tipi olarak görünüyor.

NBA'de üçüncü yılını geçiren Jeff Green bu sezon 15.2 sayı ve 5.6 ribaunt ortalamaları ile oynuyor. Celtics'in diğer yeni oyuncusu Krstic ise 7.6 sayı ve 4.4 ribaunt ortalamalarına sahip.

Perkins ve Semih'i gönderen Celtics'in pota altında Shaquille O'Neal, Kevin Garnett ve Krstic ile devam etme kararının doğruluğunu zaman gösterecek. Shaq halen sakat, diğer O'Neal Jermaine ise Nisan ayına kadar takıma dönmeyecek.

Celtics'in Cavs'e gönderdiği iki çaylaktan Semih Erden 37 maçta 4.1 sayı, 2.9 ribaunt ortalamalarına sahip ancak sakatlık sorunları yüzünden ligdeki ilk sezonunda sıkıntı yaşıyor. Harangody'nin ortalamaları 2.3 sayı ve 2.0 ribaunt.



"Elimden geleni yapacağım"

Semih, "transfer olduğumu son anda öğrendim. Yeni takımımda tüm gücüm ile oynayıp NBA'de kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Basketbolun Avrupa ve ABD'de taktiksel olarak birbirinden farklı oynandığını ve NBA'in stiline alışmak için zaman gerektiğini belirten genç pivot, altı ay formasını giydiği Celtics'te başta Shaquille O'Neal olmak üzere tüm oyunculardan çok şey öğrendiğini ifade etti.

Ligin en kötü takımı Cavaliers, Semih ve Harangody'nin yanı sıra deneyimli deneyimli oyun kurucu Baron Davis'i de kadrosuna kattı. Los Angeles Clippers'tan 2011 ilk tur draft hakkını da alan Cavs, bu takıma Mo Williams ve Jamario Moon'u verdi.



Wallace Portland'a

Son günün kayda değer bir başka takası Bobcats ile Trail Blazers arasında gerçekleşti. Bobcats, 15.6 sayı ve 8.2 ribaunt ortalamaları ile oynayan All-Star forvet Gerald Wallace'ı iki tane ilk tur draft hakkı, pivot Joel Przybilla ve forvet Dante Cunningham karşılığında Portland'a yolladı.



Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Memphis Grizzlies, eski oyuncusu Shane Battier'i gelecekte bir tane ilk tur draft hakkı ve 2009 Draftı'nda iki numarada seçilen Tanzanyalı pivot Hasheem Thabeet karşılığında Houston Rockets'tan geri aldı.

Bu sezon 8.6 sayı ve 4.8 ribaunt ortalamalarına sahip olan Battier, Rockets'a gelmeden önce Grizzlies'te beş yıl geçirmişti.

Rockets, 2009-2010 sezonunda ligin en çok gelişme gösteren oyuncusu seçilen ve bu sezon 11.6 sayı ortalaması tutturan oyun kurucu Aaron Brooks'u Phoenix Suns'a gönderip, bu takımdan oyun kurucu Goran Dragic ve gelecekte bir tane ilk tur draft hakkı aldı.





