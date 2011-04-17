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Spor

SEMİH ERDEN AMELİYAT OLDU İSTANBUL (A.A) 

17 Nisan 2011 16:06

-SEMİH ERDEN AMELİYAT OLDU İSTANBUL (A.A) - 17.04.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavliers'da forma giyen milli basketbolcu Semih Erden, sol omuzundan ameliyat oldu.  Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamada, Cleveland Clinic's Strongsville Family Health and Surgery Center'da Dr. Mark Schickendantz tarafından ameliyat edilen Semih'in, ilk raporlarda operasyonunun iyi geçtiği açıklandı. Açıklamada, ''TBF olarak Semih Erden'e geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz'' denildi. 

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