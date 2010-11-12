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SEMİH ERDEN 8 DAKİKADA 3 SAYI YAPTI ANKARA (A.A)

12 Kasım 2010 11:45

-SEMİH ERDEN 8 DAKİKADA 3 SAYI YAPTI ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA'e dün gece oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. American Airlines Arena'da Boston Celtics'i ağırlayan Miami Heat, Dwyane Wade'in etkisiz kaldığı maçta 35 yaşındaki Ray Allen'in üstün performansının önüne geçemedi ve bu sezon ikinci kez karşılaştığı rakibine bir kez daha yenildi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Heat'te, ''dev üçlü''den sadece LeBron James etkili olurken, maç 112-107 Celtics lehine sona erdi. Celtics'de 35 sayıyla oynayan Ray Allen gecenin yıldızı olurken, Paul Pierce 25 sayı attı. Celtics'in yeni transferi Semih Erden ise 8 dakika 18 saniye süre aldığı maçı 3 sayı ile tamamladı. Sezona, Dwyane Wade'in yanına LeBron James ile Chris Bosh'u katarak oldukça iddialı başlayan Heat'te en skorer isim LeBron James oldu. James, 35 sayı, 10 ribaunt 9 asist ile oynadı. Gecenin bir diğer maçında Chicago Bulls ile Golden State Warriors karşılaştı. Chicago'da oynanan maçta Bulls, rakibini 120-90 yenmeyi başarırken, sahanın en skorer oyuncusu evsahibi takımdan Luol Deng oldu. Deng, 26 sayının yanına 11 de ribaunt ekleyerek ''double double'' yaptı. Gecenin 3. maçında ise Denver Nuggets'a konuk olan Los Angeles Lakers sahadan 118-112 yenik ayrıldı.

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