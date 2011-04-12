-SEMİH ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Çocuğu rahatsızlandığı için geceyi uykusuz geçiren Lugano'nun yorgun olduğu için salonda çalıştırıldığı ifade edildi. -SEMİH YARIDA BIRAKTI- Çift kale maçta sol kasık bölgesinde ağrı oluşan Semih, antrenmanı yarıda bıraktı. Bir pozisyonda sol kasığındaki sorun nedeniyle yerde kalan sarı-lacivertli futbolcu, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın saha içindeki kontrolünün ardından kasık bölgesine yapılan bandaj uygulamasının ardından tesislere girdi. -DİA VE SELÇUK TAKIMA DÖNÜYOR- Adalelerinde oluşan yırtık nedeniyle tedavileri süren Dia ve Selçuk'un durumlarının düzeldiği takımla çalışmalara katılabilecekleri açıklandı. Bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı topla çalışmalar yapan iki futbolcunun yarın veya 14 Nisan Perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başlamaları bekleniyor. -UZUN BİR ARADAN SONRA TAM KADRO OLACAKLAR- Dia ve Selçuk'un takıma dönmelerinin ardından sarı-lacivertli ekip uzun bir aradan sonra tam kadro olacak. Sakatlıklar nedeniyle ligde son haftalarda farklı 11 kurgularıyla takımını sahaya süren teknik direktör Aykut Kocaman, Gaziantepspor maçında ideal 11'ini oluşturabilecek. Fenerbahçe, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.