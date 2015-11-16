Şemdinli’ye askeri sevkiyat

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nden yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy, Şemdinli İlçesi'ne doğru hareket etti. Askeri konvoyun geçişi sırasında hem karadan hem de havadan yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DHA’nın haberine göre, Yüksekova'da sabah saatlerinden itibaren askeri hareketlilik yaşandı. Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan çıkan yaklaşık 70 zırhlı askeri araç, Şemdinli'ye doğru gitti. Askeri konvoyun ilçe merkezinden geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, helikopterler de konvoyun geçtiği güzergâhta sürekli uçuş yaptı. Bu arada konvoya sinyal kesici jammer araçlarının da eşlik ettiği gözlendi.