Şemdinli’den TBMM’ye tugay isyanı!

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Dilekçe Komisyonu’na Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nden başvuran yurttaş, arsa fiyatlarını tavan yaptırdığı, ilçenin doğuya doğru gelişmesini engellediği, heyelan tehlikesi olan dağlık bölgeye ev yapmak zorunda kaldıkları gerekçelerini sıralayarak askeri tugayın taşınmasını istedi. “ İnsanlar kendilerine ev yapacak araziyi çok büyük paralar karşılığında dahi bulamamaktadır” diyen dilekçe sahibi, “Dağlık alanda 20-30 metre yüksekliklerdeki arazilerin içerisine bina inşa etmişler ve etmeye çalışmaktalar. Toprak kaymalarına sebebiyet verip çok insanın canına mal olacağı aşikardır”.

“ Bizler yoksul ve varlıksız insanlarız terör olaylarından dolayı köylerde yaşamamız mümkün değildir “ diyen dilekçe sahibi, tugay için yeni bir yer belirlenebileceğini ya da arazi takası yapılabileceğini söyledi.

‘Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde yaşayan vatandaşım’

“Ben Hakkari ilinin Şemdinli ilçesinde yaşayan bir vatandaşım. Sizinle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi bölgemiz coğrafi konumu dolayısıyla dağlık ve çok engebeli bir arazi yapısına sahip olup özellikle ilimizin merkezi ve ilçemiz Şemdinli çok dar geçitsiz engebeli arazi alanlarına sahiptir.

‘Çok büyük paralara arsa bulunamıyor’

Şemdinli ilçe merkezimizin kurulu olduğu alan üç dağ yamacına kurulu bir yerleşkeye sahiptir. Şu an itibariyle insanlar kendilerine ev yapacak araziyi çok büyük paralar karşılığında dahi bulamamaktadır. Çünkü mevcut arazisinin tamamında konut ve yapılar mevcuttur vatandaşlar, konut ev gibi yerleşim yeri amacıyla inşaat şirketlerine çok büyük paralar vererek iş makinaları ile dağlık bölgede arazi edinmeye çalışmaktadırlar.

‘Toprak kayma riskine rağmen ev yapıyorlar’

Sonuç itibariyle şu an dağlık alanda bile arazi kalmamıştır. Ve ilçe merkezimiz resmen jeofiizik yönünde felç olmuştur. İnsanlar dağlık alanda 20-30 metre yüksekliklerdeki arazilerin içerisine bina inşa etmişler ve etmeye çalışmaktalar. Bu gibi alanların toprak kaymalarına sebebiyet verip telafisi mümkün olmayan hatalara yol açacağı çok insanın canına mal olacağı aşikardır.

‘Tugayın bulunduğu alana gelişemiyor’

Bu konuyu kamu yöneticilerimize ve yetkililere senelerden beri arzetmemize rağmen bir şey yapılmadı. İlçemizin doğu bölgesinde askeri tugayın bulunduğu alan şehir merkezinin o yöne doğru gelişmesini ve yönelmesini engellemekte olup tugayın yerleşkesinden sonraki arazilerin faydalı hale gelmesi ve yerleşim alanı yapılabilmesinde ciddi ve tek sıkıntıdır. İlçemizde bulunan iki lisede şehirden üç kilometre uzaklıkta tugay bölgesine yapılmıştır: ancak insanların bu tugay arazisinden sonra gelen arazileri konut ve yerleşim yeri yapabilmeleri için mevcut tugayın yerinin değiştirilmesi gerekmektedir.

‘Lüks semtlerin fiyatlarını aştı’

Bunun için ilçemiz için hayati bir mesele olduğunu düşünmekteyim,. İlçemizde arazi fiyatlara büyük şehirlerdeki lüks semtlerin fiyatlarını çok geçmiş durumdadır. Tugay’dan sonraki geniş düzlük arazilerin yerleşim alanı olabilmesi için mutlaka tugay için yeni yer belirlenmeli veya arazi takası yapılması gerektiğini düşünmekteyim.

‘Kızılay semti fiyatlarına ev alamayız’

Bizler, yoksul ve varlıksız insanlarız. Terör olaylarından dolayı köylerde yaşamamız mümkün değil. Kendimize ait konutumuzun yada evimizin olmasını isteriz. Ancak, Kızılay ya da İran Caddesi arazi fiyatlarına Şemdinli’de bu yoksullukla arazi alabilmemiz mümkün değildir. Bunun için şehrimizin ve insanlarımızın daha çağdaş ve sosyal yaşayabilmesi ve sorunların bertaraf edilmesi siz değerli büyüklerimizin ellerindedir.