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ŞEMDİNLİ'DEKİ SALDIRI  VAN (A.A)

15 Eylül 2010 10:38

-ŞEMDİNLİ'DEKİ SALDIRI  VAN (A.A) - 15.09.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda yaralanan üç polis memurundan biri, askeri helikopterle Van'a getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyelerince ilçe girişindeki polis kontrol noktasına akşam saatlerinde düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan üç polis memuru, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şarapnel parçaları vücuduna isabet eden ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan polis memuru Cuma Atasever için İlçe Jandarma Komutalığınca helikopter tahsis edildi. Askeri helikopterle Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası'na getirilen yaralı polis memuru Atasever, burada bekletilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, şuuru açık olan Atasever'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, yaralının yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğunu kaydetti. Öte yandan, saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun, hava destekli sürdürüldüğü bildirildi.

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