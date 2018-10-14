T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de yük hayvanı üzerinde 161 kurusıkı tabanca ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen sahipsiz yük hayvanı üzerindeki torbalarda 161 kurusıkı tabanca ele geçirildi

14 Ekim 2018 13:44

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında, Irak\'tan Türkiye\'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen sahipsiz yük hayvanı üzerindeki torbalarda 161 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Terör örgütü PKK\'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı  Derecik Beldesi Samanlı Mezrası\'nda  Türkiye- Irak sınır hattında sahipsiz bir yük hayvanı tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanının üzerindeki torbalarda, 161 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİIrak TürkiyeTerörPKKBeldesi Samanlı MezrasıIrakEkiplerKonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24