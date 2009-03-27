Şemdinli'de yeniden keşif kararı çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005'te meydana gelen olaylarla ilgili olarak Van Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmada, olay yerinde yeniden keşif yapılması kararlaştırıldı.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005 tarihinde Umut Kitabevi'ne el bombası atılmasıyla ilgili olarak tutuksuz yargılanan astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş'in Van Askeri Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın duruşmasında, 2 sanık avukatı ile müdahiller Umut Kitabevi sahibi Seferi Yılmaz, Metin Korkmaz ve Cengiz Korkmaz hazır bulundu.



Sanık avukatlarından Yurdakan Yıldız, Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına yazılan müzekkereye cevap verildikten sonra bu görüntülerin izlenmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, talebi yerinde bularak, görüntülerin kriminal raporu geldikten sonra izlenmesini kararlaştırdı.



Heyet, müdahil Seferi Yılmaz'ın önceki celselerde beyan ettiği, Şemdinli davası ile Ergenekon davası dosyalarının birleştirilmesi yönündeki talebini, bu dava dosyasının delil durumu itibariyle Ergenekon soruşturması ve davasıyla ilgili görülmediğinden reddine karar verdi.



Askeri savcının ve sanık avukatlarının talebi üzerine, mahkeme heyeti, 9 Haziran 2009'da olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırarak, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

