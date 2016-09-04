Şemdinli’de patlama; 3 asker yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında mayın patlaması sonucu yaralanan 3 asker Hakkâri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesi kırsalında meydana geldi. Zırhlı aracın geçişi esnasında PKK'lılar tarafından yola döşenen mayının patlaması soncu 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler helikopterlerle Hakkari'ye getirildi. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerlerin birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.