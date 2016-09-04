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Şemdinli’de patlama; 3 asker yaralı

Bir askerin durumunun ağır olduğu öğrenildi

04 Eylül 2016 01:11

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında mayın patlaması sonucu yaralanan 3 asker Hakkâri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesi kırsalında meydana geldi. Zırhlı aracın geçişi esnasında PKK'lılar tarafından yola döşenen mayının patlaması soncu 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopterlerle Hakkari'ye getirildi. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerlerin birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.

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