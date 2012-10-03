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Şemdinli'de öğrencilerin yüzde 70'i okula gitmiyor

Okulların üçüncü haftasında Şemdinli'de sınıflar boş kaldı

03 Ekim 2012 23:22

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi yeni eğitim-öğretim yılına boş sınıflarda girdi.17 Eylül’de başlayan eğitim boykotundan dolayı öğrencilerin sadece yüzde 30’u okula gidebiliyor. Okula giden öğrencilerin de neredeyse tamamı Şemdinli merkezinde eğitim görüyor.

Radikal gazetesinin haberine göre; Son 1 ayda Şemdinli ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu Köyü’ndeki Atatürk ilköğretim Okulu’nun kimliği bilinmeyen kişiler tarafından iki kez ateşe verilmesi üzerine, Şemdinli’deki okullar bir türlü dersbaşı yapamadı. 450 öğrenci, 20 öğretmenli Şemdinli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na da civar köylerden sadece 30 öğrenci geldi. Dersler, 2 hafta sonra 5’şer kişilik sınıflarda başladı.Ders kitapları ise öğrencilerin yaklaşık 3 haftadır depolarda dağıtılmayı bekliyor.

Herkes tedirgin

Radikal gazetesinin haberine göre; şehir merkezinde dersbaşı yaptıkları için tedirgin olduklarını ifade eden öğretmenler sorunun bir an önce son bulmasını dilediklerini belirtti. Şemdinli’ye bağlı köylerde görev yapan öğretmenler ise her sabah okula gitmelerine rağmen öğrencilerin okula gelmemesinden dolayı ders veremeden evlerine geri döndüklerini söyledi.
Yetkililer ise eğitimin normal seyrinde devam ettiğini savundu. Öte yandan Şemdinli merkezinde bulunan bazı okulların duvarlarında ise "Anadiline sahip çık, anadilde eğitim, özgür PKK" gibi sloganlara rastlandı.

Kürtçe dersi ‘boykot’ konusu

4+4+4 ’le birlikte Kürtçe müfredata girdi. Milli Eğitim Bakanı Dinçer geçen günlerde 22 bin başvuruyla Kürtçenin ‘en az tercih edilen’ seçmeli ders olduğunu açıklamıştı. Kürtçe derslerinin en az tercih edildiği bölgelerden biri de yüzde 99’u Kürt Şemdinli.
Eğitim yılı öncesi anadilde eğitimi savunan PKK, Kürtçe'nin seçmeli ders olarak verilmesini eleştirmiş ve Hakkâri Halk İnisiyatifi adına dağıtılan bildirilerde ‘Kürtçenin Yaşayan Diller ve Lehçeler’ dersi kapsamında öğretilmesinin boykot edilmesi istenmişti.

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