Şemdinli'de mayın patladı: 3 şehit 3 yaralı

T24 - Şemdinli'de askeri konvoy geçişi sırasında patlatılan mayın 3 askeri şehit etti. Antalya'nın Kemer ilçesinde bir plajda sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralandı.









Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Övenç bölgesinde askeri konvoyun geçişi sırasında mayın patladı.



İlk gelen bilgilere göre, 3 kişi şehit oldu, 2 de yaralı var. Yaralanan askerler Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, mayınlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.





Dağlıca'da 2 PKK'lı öldü



Hakkari'nin Yüksekova İlçesine bağlı Dağlıca bölgesi yakınlarında bir menfezin altına mayın döşemeye çalışan 2 PKK'lıyı gören jandarma ekipleri müdahale etti.



PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında karşılıklı çıkan çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi. Menfeze döşenmek istenen mayın ise imha edildi.



3 gün önce yine Şemdinli yakınlarında yapılan arazi arama-tarama çalışmaları sırasında yola döşenmiş mayın bulunmuş ve imha edilmişti.



Geçen hafta da Çukurca'da düzenlenen mayınlı saldırıda biri binbaşı, 8 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.





Şanlıurfa'da şehit acısı



Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde bu sabah askeri konvoyun geçisi sırasında mayın patlaması sonucu 2 arkadaşıyla birlikte şehit olan 21 yaşındaki Mehmet Topraksürer’in Şanlıurfa’daki ailesi acı haberle yasa boğdu. Şehidin babası Hüseyin Topraksürer, "Biri gitti, 3 çocuğum kaldı, gerekirse onları da bu vatana feda ederim" dedi.



Şemdinli’de askeri aracın geçişi sırasında mayına basan araçta aralarında Şanlıurfalı er Mehmet Topraksürer’in de bulunduğu 3 asker şehit oldu. 6 aylık asker olduğu belirtilen Şanlıurfalı erin şehit olduğu haberi, öğle saatlerinde askeri yetkililer tarafından Sancaktar Mahallesi’ndeki ailesine ulaştırıldı. Çocuklarının şehit olduğunu öğrenenler fenalaşırken, olayı duyan çok sayıda akrabası da Topraksürer ailesinin Sancaktar Mahallesi’ndeki evine akın etti. Topraksürer ailesinin yaşadığı evin önünde Arapça ağıtlar yakarak gözyaşı dökenler arasında fenalaşan annesi Anzılha Topraksürer ve bazı akrabalarına sokakta hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Gazetecilerin eve yaklaşmasına izin verilmezken, soğukkanlı görünmeye çalışan şehit erin babası Hüseyin Topraksürer, "Allah verdi, Allah aldı. 1 çocuğum gitti, 3 çocuğum kaldı. Gerekirse onları da bu vatan için feda ederim" dedi. Şehit erin babasına teselli veren yakınları da, "Bayram arifesinde böyle hainlik yapılır mı?" diyerek tepki gösterdi.



Bekar olan şehit erin naaşının yarın kente getirileceği ve öğle namazının ardından düzenlenecek tören ile defnedileceği belirtildi.





Antalya'da plajda patlama: 6 yaralı









Antalya'nın Kemer ilçesinde bir plajda sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralandı.



Kemer'deki 7 Nolu Plaj'da, kuma gömülen patlayıcı sabah saatlerinde infilak etti. Patlamada 6 kişi hafif yaralandı.



Bazı kişiler patlama sırasında kumlarla birlikte savrulan çakıl taşlarının isabet etmesi sonucu yaralandı.



Plajda paniğe yolaçan patlama sonrasında bölgeye güvenlik ekipleri sevkedildi.





