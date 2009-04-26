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Yaşam

Şemdinli'de köprü çöktü, 12 kişi dereye düştü

Şemdinli'de düğün dönüşü elektrik direğinden yapılan derme-çatma köprüden geçen 12 kişi, köprünün çökmesi sonucu dereye düştü.

26 Nisan 2009 03:00

Hakkari'nin Şemdinli İçesi Üzümkıran Köyü'nde düğün dönüşü elektrik direğinden yapılan derme-çatma köprüden geçen 12 kişi, köprünün çökmesi sonucu dereye düştü.

Şans eseri derenin taşkın olmaması büyük bir faciayı önlerken, suların süreklediği 6 yaşındaki Rojbin ile babası Abdulhakim Fırat, köylülerin yardımı ile boğulmaktan kurtarıldı. Direk arasına sıkışan ve ayakları kırılan bir inek de köylüler tarafından çıkartılarak kesildi.

Olay, Şemdinli İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta bulunan 190 haneli 2 bin nüfuslu Üzümkıran Köyü yakınında dün akşam üzeri meydana geldi. Yukarı Kayalar Köyü'nde katıldıkları akrabalarının düğününden dönen 12 kişi, köye ulaşımın sağlandığı elektrik direğinden yapılmış derme-çatma ilkel köprüden geçmek istedi. Bu sırada ağırlığı taşıyamayan köprü çöktü. Köprünün çökmesi ile birlikte 12 kişi 3 metre yükseklikten dereye düştü. 10 kişi kendi çabalarıyla kurtulmayı başarırken, 6 yaşındaki Rojbin ile babası Abdulhakim Fırat suda 30 metre kadar sürüklendikten sonra köylülerin yardımı ile kurtarıldı. Bu arada elektrik direğinin demirleri arasında sıkışan ve ayakları kırılan inek de köylüler tarafından çıkartılarak olay yerinde kesildi.

Yaralanan 6 yaşındaki Rojbin ile baba Abdulhakim Fırat, köylüler tarafından Şemdinili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan baba- kız, 3 saat müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Ölümden dönen köylülerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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