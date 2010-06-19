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Şemdinli'de karakol baskını: 8 şehit 14 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri karakola düzenlediği saldırıda 8 asker şehit oldu, 14 asker de yaralandı.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Genelkurmay, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince askeri birliğe düzenlenen saldırıda, 8 askerin şehit olduğunu 14 askerin de yaralandığını bildirdi. 12 terörist ise etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay'dan yapılan açıklamasında şöyle denildi:

"Hakkâri / Şemdinli bölgesinde, Türkiye / Irak hudut hattında görevli bir sınır bölüğüne; bir grup terörist tarafından 19 Haziran 2010 günü saat 02:00'de saldırıda bulunulmuştur.

Çatışmada sekiz asker şehit olmuş, ondört asker de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere tahliye edilmiştir.

Bölge takviye edilmiş ve gece süresince çatışma bölgesine, silahlı helikopter ve topçu ateş desteği sağlanmıştır. Ayrıca, Irak'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen hedefler de Hava Kuvvetleri tarafından ateş altına alınmıştır.

İlk tespitlere göre; çatışmada oniki terörist etkisiz hale getirilmiştir."


12 terörist etkisi hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, saldırı üzerine Irak'ın kuzey bölgesinde tespit edilen hedeflerin de Hava Kuvvetleri tarafından ateş altına alındığı, çatışmada 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA teröristlerin saldırdığı birliğin Irak sınırındaki Şemdinli'ye bağlı Tekeli, Günyazı ve Ortaklar köyleri arasındaki Gediktepe mevkisi olduğunu duyurdu.

Yaralı askerlerin, Şemdinli Devlet Hastanesi ile Hakkari Asker Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği bildirildi. Çatışmalar halen sürüyor.

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