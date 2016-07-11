Şemdinli’de emniyet ve jandarmaya eş zamanlı saldırı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi akşam saatlerinde ilçe emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla eş zamanlı taciz ateşi açıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bugün akşam saatlerinde bir grup tarafından ilçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü binalarına uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenlendi. Ölen yada yaralananın olmadığı saldırıya, güvelik güçleri anında karşılık verirken, ateş açılan bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.