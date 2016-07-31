Şemdinli’de çatışma; 1 asker şehit oldu

Hakkâri Şemdinli’de çatışma çıktı. İlçe çıkışında ise askeri araca saldırı düzenlendi. Çatışma ve saldırının ardından ilçeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 1 asker hayatını kaybederken, 6 asker de yaralandı.

Askerler ile PKK arasında çıkan çatışma sonrası ilçeye giriş çıkışlar kapatıldı. Yaşanan şiddetli çatışmaya Kobra tipi helikopterler de katılırken, bölgeye takviye birlikler de gönderildi. Öte yandan Şemdinli ilçe çıkışındaki Yelde Mahallesi’nde askeri araca da roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi alınamadı.

Giriş çıkışın kapatıldığı ilçedeki çatışmalar devam ediyor.