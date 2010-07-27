-ŞEMDİNLİ'DE 4 PATLAYICI DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ HAKKARİ (A.A) - 27.07.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kullanıma hazır 4 adet patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'ye bağlı Öveç köyü kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 1'i telsizli uzaktan kumandalı, 3'ü kablolu olmak üzere kullanılmaya hazır toplam 4 el yapımı patlayıcı madde düzeneği ile uyku tulumu, giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.