Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, karanlıktan faydalanarak kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

CNN Türk'ün haberine göre, terör örgütü PKK mensuplarınca bir araca yüklenen patlayıcı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde patlatıldı. Patlamanın ardından binaya uzun namlulu silahlarla saldırı da düzenlendi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle karanlıktan faydalanarak kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.