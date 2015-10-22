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Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrasında operasyon başlatıldı

22 Ekim 2015 00:43

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, karanlıktan faydalanarak kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

CNN Türk'ün haberine göre, terör örgütü PKK mensuplarınca bir araca yüklenen patlayıcı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde patlatıldı. Patlamanın ardından binaya uzun namlulu silahlarla saldırı da düzenlendi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle karanlıktan faydalanarak kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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