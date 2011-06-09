-ŞEMDİNLİ DAVASI SANIKLARINA TUTUKLAMA VAN (A.A) - 08.06.2011 - Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Şemdinli davası sanıkları astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 Kasım 2005'te meydana gelen patlamayla ilgili sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş'in tutuksuz yargılandığı ve kamuoyunda Şemdinli Davası olarak bilinen ve Uyuşmazlık Mahkemesinde incelenen dosya, Anayasa'nın 145. maddesindeki 'askeri mahkemelerin görevinin sadece askeri suçlarla sınırlandırılması ve d evletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlara ait davalar her durumda, adliye mahkemelerinde görülür' düzenlemesi göz önünde bulundurularak, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bugün toplanan ve Uyuşmazlık Mahkemesinin gönderdiği dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, tensip tutanağı düzenleyerek, daha önce kendi mahkemelerinde, ''Adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs'' suçlarından aldıkları 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş'in Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 100. maddesindeki katalog suçları göz önünde bulundurarak, tutuklanmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme heyeti, kararın sanıklara ulaştırılması ve 24 saat içinde yakalanmaları için Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne müzekkere yazdı. Başsavcı Vekilliği de karar gereği, Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli sanık Ali Kaya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli sanık Özcan İldeniz ve Sakarya'da ikamet eden terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına faks çekti. Sanık Veysel Ateş'in, mahkeme kararı üzerine akşam saatlerinde Sakarya'da ikamet ettiği adresinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı, diğer sanıkların ise bulundukları illerdeki Merkez Komutanlıklarınca gözaltına alınacağı bildirildi. Duruşma tarihi de 21 Temmuz 2011 olarak belirlendi. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 Kasım 2005'te meydana gelen patlamayla ilgili Van 3. Ağır Mahkemesinde, 19 Haziran 2006 tarihinde görülen davada, sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş hakkında, ''Adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs'' suçlarından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verilmişti. Sanık avukatlarının, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına itirazı üzerine temyiz incelemesini 16 Mayıs 2007'de tamamlayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 3 sanık hakkında verilen kararın, usul ve görev yönünden bozulmasını kararlaştırmıştı. 13 Haziran 2007'de yeniden Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın, 14 Eylül 2007'deki duruşmasında, mahkeme heyeti ''görevsizlik'' kararı vererek, dosyayı Van Askeri Mahkemesine göndermişti. Van Askeri Mahkemesi de 14 Aralık 2007 tarihindeki ilk duruşmada sanıkların tahliyesini kararlaştırmış, 22 Ocak 2010 tarihindeki son duruşmada ise dava dosyasının Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderme kararı almıştı. Müdahil avukatlarının itirazı üzerine dosya, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi yerine, Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmişti. Uyuşmazlık Mahkemesi de son anayasanın bazı maddelerinde yapılan değişikliği gözönünde bulundurarak 2 Mayıs 2011 tarihinde verdiği kararla, Şemdinli dava dosyasını Van 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.