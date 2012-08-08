Şemdinli Belediye Başkanı Töre: Böyle çatışma görmedik

Hakkari Şemdinli'de 23 Temmuz’dan bu yana süren çatışmalar ile ilgili konuşan Belediye Başkanı BDP’li Sedat Töre, PKK’nın 1984’te ilk eylemi ilçeye yönelik gerçekleştirdiğini, halkın bugüne kadar çok çatışmaya tanık olduğunu ilk kez mevzi çatışmasına tanık olduklarını söyledi.

Amerika’nın Sesi Kürtçe Bölümü’nün sorularını yanıtlayan Başkan Töre, PKK’ya karşı devam eden askeri operasyonlar nedeniyle yörede bazı köylerin boşaltıldığını öne sürdü. DHA'dan İhsan Dörtkardeş'e konuşan Başkan Töre, Şemdinli semalarından dün sabah geçen savaş uçaklarının çatışma bölgesine yöneldiğini anlatırken şöyle dedi:

"Çatışma bölgesi 500 kilometrekareye yakın bir alan diyebiliriz. Bu alanda 11-12 köy var. Şu anda köylerdeki 50-60 hanede oturanlar Şemdinli ilçe merkezindeki bulunan akrabalarına yerleşmiş durumda. Diğer kısmı da çatışma bölgesine daha uzak köylere yerleşmiş. Genel itibariyle ilçe merkezine giriş-çıkışta bir problem yok. Fakat ilçe merkezinin 1 kilometre güneyindeki çatışma alanına giriş- çıkış tamamen yasak. BDP ve CHP heyetleri de geldi, çatışma bölgesine girip incelemelerde bulunmak istedi. Çatışmaların sürdüğünden güvenlik güçlerince engellendiler.

Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, Şemdinli’nin 15 Ağustos 1984 tarihinde PKK’nın ilk silahlı saldırısını gerçekleştirdiği yer olarak bilindiğini hatırlatırken, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Şemdinli halkı birçok çatışmaya tanıklık etmiştir. Fakat bu son çatışma özellikle halkı kaygılandırıyor. Bu çatışmanın özellikle 15 güne yayılması ve çok büyük bir alana dağıldı. Şemdinli böyle bir çatışma görmedi diyebiliriz. Bu anlamda askeri literatürde bu nedir, ne değildir bilmiyoruz. Fakat karşılıklı mevzi alma suretiyle çatışmalar yapılıyor. Böylesi bir savaş durumuna benzer bir durum var. Bu anlamda ilk kez gördüğümüz bir çatışma türü ve hala da devam ediyor, ne kadar süreceğine ilişkin resmi makamlar da bir açıklama yapamıyor. Şemdinli Kaymakamlığı’nın muhtarlıklara yaptığı beyanat var. Bunun en az 5 gün daha süreceği köye gidişlere 5 gün daha izin veremeyecekleri yönünde beyanatları var. Bu çatışmanın en belirgin özelliği bu diyebiliriz."