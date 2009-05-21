PKK'nın eski iki numarası olan Şemdin Sakık'tan kardeşlerine ahlaksız mektup: "Muş'ta genelev açın, ...larınızı çalıştırın!"



Diyarbakır Cezaevi'nde yatmakta olan PKK’nın eski liderlerinden Şemdin Sakık cezaevinden kardeşi Namık Sakık’a bir mektup yazarak, inanılmaz ithamlarda bulundu. “Muş’a bir genelev açın” diyen Sakık, “Senin ve Sırrı’nın bütün yosmalarını, Haluk’un .......sını çalıştırabiliriz” dedi



Gazete Habertürk'ten Tutkun Akbaş'ın haberine göre; PKK’nın eski yöneticilerinden Parmaksız Zeki kod adlı Şemdin Sakık müebbet hapis cezasıyla yattığı Diyarbakır Kapalı Cezaevi’nden kardeşi Namık Sakık’a bir mektup yazdı. Mektupta öyle cümleler kullandı ki, kardeşler arasında namus kavgası çıkaracak sertlikte ithamlarda bulundu. Söz konusu mektup Şemdin Sakık’ın şahsi internet sitesinde yayınlandı.



'İkinizde de sevgi yok'



Şemdin Sakık, mektubunda bir gün özgürlüğüne kavuşursa, Muş’a bir genelev inşa etmeyi planladığını belirterek şunları yazdı: “Nerede mi? Babamız öldükten sonra, senin, Sırrı’nın, Görgü ve Haluk’un hukuku yanıltarak üzerinize geçirdiğiniz dört yol arsasında yaparız. Gerçi on yedi daire karşılığında kooperatife verdiğinizi duydum, ama olsun, üç beş dairesini birleştirir öyle işletmeye açarız. Kadınlar mı? Senin ve Sırrı’nın bütün yosmalarını çalıştırabiliriz. Haluk’un ise .....sını çalıştırmayı düşünüyorum. Güzel bir fikir, değil mi? Dikkat edersen senin ve Sırrı’nın sevgilisi demedim, yosma diyorum. Çünkü ikinizin sevgisi yok ki, sevgilisi olsun. Siz her şeye kullanma temelinde bakarsınız.”



'Haluk kasada durur'



Şemdin Sakık mektubunda kardeşleri Namık Sakık ve Sırrı Sakık ile ilgili, “Zaten hayat dediğin ne ki, senin için genelev ve pavyon, ağabeyin Sırrı için ise genelev ve kumarhanedir. Zaten ondan dolayıdır ki ilk evliliğini Van genelevinde çalışan kadınla yaptın. Parasını ve mücevherlerini tükettikten sonra onu kovdun. Neyse ki insanlığın tutmuş da kadıncağızı öldürmemişsin.” dedi.



18 kardeşi olan Şemdin Sakık, mektubunda, “Büyük ağabeyimiz Haluk’a da kasadarlık görevi veririz, birazını çalar ama en azından eli biraz tutumludur. Bana gelince, ben fakirin tekiyim, hiçbir yeteneğim gelişmedi, ancak sizin bu iş yerinize müşteri olabilirim, ne de olsa daha elim kadın eline değmedi.” diye yazdı.



‘İnsanlıktan pay almamış bir adam’



DTP Milletvekili Sırrı Sakık, kardeşi Şemdin Sakık’ın mektubu için şunları söyledi “Böyle zırvadan çıkmış bir adam. Kendisini kirleten bir insan. Siz bana bunun neyini soruyorsunuz? Ruh hali paramparça olmuş bir adamın zırvaları. Abisi için karısını genelevde çalıştırsın diyor. Bunu söylüyorsa bu haber midir? Bunları bana sormanızdan dolayı da gerçekten üzüldüm. Ter bastı beni. Bunların bana sorulması bile ruh halimi paramparça ediyor. Bütün değerlerini yitirmiş bir adam. İnsanlıktan pay almamış bir adam. Buna ne yapılabilinir? Doğduğu günden bugüne kadar böyle muhalif biri. Ne yapabilirim? Kendisini dağa gönderen ben değilim. Getirten ben değilim. Böyle söyleyen bir adama ne denir? Sözün, ahlakın, değerlerin bittiği bir yer. Ne diyebiliriz ki? Böyle birinin de ne mektubunu ne de başka birşeyini kabul etmem ben.”