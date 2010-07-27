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Şemdin Sakık, Kamu Düzeni'ne başvurdu

Bir dönem terör örgütü PKK'nın 2. adamı olan ve "Parmaksız Zeki" kodadı ile anılan Şemdin Sakık, ilginç bir başvuruda bulundu.

27 Temmuz 2010 03:00

T24- Şemdin Sakık, İstanbul eski Valisi Muammer Güler'in başında olduğu Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na dilekçe yazarak danışman kadrosunda çalışmak istediğini bildirdi.

12 yıldır Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hücrede tutulan Sakık, dilekçesine 44 sayfalık bir öneri raporu da ekledi.

Sakık, Güneydoğu'da ve Kuzey Irak'ta yaşanan her türlü gelişmenin perde arkasından haberdar olduğunu ve bilgilerini devletin istihbarat birimleri ile paylaşmak istediğini bildirdi. Sakık, Kürt sorunu, açılım, pişmanlık gibi konularda cezaevinden tele-konferans yoluyla bilgi verebileceğini söyledi.

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