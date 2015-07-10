Sema Şimşek'in babasıyla ilgili yazdıkları tartışma yarattı

Eski manken Sema Şimşek'in Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdıkları tartışma yarattı. Şimşek'in, annesiyle birlikte çekindiği bir fotoğrafın altına, "Bugün hâlâ babasına aşık, onu özleyen ve onun için ağlayan bir kadın olarak söylüyorum ki iyi ki babam ölmüş :( Annem ölmüş olsaydı bu günleri görür müydüm?" yazması, birçok takipçisinin tepkisini çekti.



Takipçilerinin bir kısmının destek verdiği, bir kısmının ise annesine duyduğu sevgiyi gösterme biçimini hatalı bulduğu Sema Şimşek'in paylaştığı fotoğraf şu şekilde: