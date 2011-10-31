-Selzedelere yardımlar başladı RİZE (A.A) - 31.10.2011 - Rize'de geçen ay yaşanan selin ardından evleri zarar gören ve hayvanları telef olanların yanı sıra, iş yerleri zarar görenlere de ödeme yapılmaya başlandığı bildirildi. Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize kent merkezi ile Kalkandere ilçesi ve Çaykent beldesinde 24 Eylül Cumartesi sağanak yağışla birlikte derelerin taşması sonucu sel ve heyelanlar meydana geldiğini hatırlattı. Hasar tespiti için ildeki ekiplerle birlikte il dışından gelen 50 mühendisin çalışma yaptığını anlatan Hacımüftüoğlu, ''Ekipler 5 gün içinde jeolojik etüt çalışmalarını tamamlamıştı. İlk incelemelerde merkeze bağlı 25 mahalle, merkez ve Kalkandere ilçesine bağlı 45 belde ve köy olmak üzere 70 yerleşim yerinde 700 civarında konut, iş yeri ve resmi binanın etkilendiği anlaşıldı. Yapılması gereken istinat duvarı, drenaj ve konutların toplamı 165 olarak belirlendi. Ayrıca 65 konut ile 2 iş yerinin de nakli uygun bulundu. Selden 260 esnafın zarar gördüğü anlaşıldı'' dedi. Vali Hacımüftüoğlu, selin ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Valilik emrine önce 3 milyon, sonra da 2 milyon lira gönderildiğini belirterek, ''Temin edilen kaynağın dağıtımı için çalışmalar tamamlandı. Selde evlerinde eşyaları zarar gören ve hayvanları telef olan 27 kişiye toplam 219 bin 160 lira ödenmesi için karar daha önce çıkmıştı. Şimdi de selden zarar gören esnaflardan 123 gerçek kişi ile 35 şirkete toplam 2 milyon 170 bin 25 lira aktarıldı. Yani selden etkilenenlere ilk etapta 2 milyon 389 bin 185 lira ödenmiş oldu'' diye konuştu. -''Kurban Bayramı öncesi kayıplar telafi edildi''- Selden etkilenenlerin Kurban Bayramı öncesi borçları varsa bunu ödemeleri, evlerine bir şey götürebilmeleri, bayram yapabilmeleri için kayıplarının büyük kısmını telafi ettiklerini dile getiren Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: ''Sel nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle bin 400 civarında başvuru yapıldı. Evleri yıkılanlar veya oturulamaz hale geleler, çay bahçeleri harap olanlar var. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Evleri yıkılan veya oturulamaz hale gelenlerle ilgili raporlar hazırlanıyor. Ayrıca tarım arazileri ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından tarım alanlarındaki kayıplara paralel olarak zararın mümkün olduğunca tazmin edilmesine çalışılacağız. Selden etkilenen binalarla ilgili çalışmada da son aşamaya gelindi. Raporlara son hali veriliyor. Kısa bir süre içinde bu çalışmanın tamamlanmasının ardından yıkılacak veya onarılacak binalar kesin olarak belirlenecek. Böylece diğer mağdurların da yardımına koşmaya çalışacağız.''