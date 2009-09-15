Selzedelere onarım kredisi

Muammer Güler düzenlediği basın toplantısında, sel felaketinde binaları ağır ve orta hasar görenlere uzun vadeli kredi sağlanacağını açıkladı.



İstanbul Valisi Muammer Güler düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’da 1039’u iş yeri olmak üzere toplam 3 bin 401 binanın selden etkilendiğinin, 3 bine yakın evde eşyaların hasar gördüğünün belirlendiğini açıkladı. Binaları ağır ve orta hasar görenler için konut yardımı ve uzun süreli kredi imkânının sağlanacağını belirten Vali Güler şunları söyledi: “Onarım kredisi verilecek. İş yerleri ağır ve orta düzeyde hasar görenler için uzun süreli kredi sağlanacak. Eşya ve mal hasarları için Bakanlar Kurulu’nca verilen ödemeler yapılacak. Ölüm ve yaralanmalarla ilgili şimdiden ödemeler yapılıyor. Çiftçiler için de ödemeler yapılacak.”



Tüm dünya sorumlu



Vali Güler, “İnsanlar doğayı kendilerine zarar verecek hale getirdi. Yaraları sarma gayreti içindeyiz. Sorumlular bulunacaktır. Ama bütün sorumluluk bir kişinin üzerine yıkılmaz. Bundan toplumun tamamı sorumludur. Geniş açıdan bakılırsa dünyanın tamamı suçludur” diye konuştu.



Faturalar erteleniyor



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karara göre; selden zarar gören konut ve iş yerlerinin su faturaları ertelenecek veya taksitlendirilecek. Yine selden zarar gören konut ve iş yerlerindeki doğalgaz faturalarının da benzer bir şekilde yapılandırılması yönünde verilen bir başka yazılı önerge de Başkanlık makamına havale edildi. İGDAŞ faturalarıyla ilgili son kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş verecek.

