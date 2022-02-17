Selvi, Optimar'ın anketini paylaştı: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun önüne geçti ama Erdoğan ile arasında 20 puan var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın 12-15 Şubat tarihleri arasında 2500 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Selvi'nin aktardığı ankete göre; Cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19,1 puan önde olduğu görüldü.

Selvi, yazısında şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı adaylarının sorulduğu ankette Kılıçdaroğlu ilk kez Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçti. Bu da Kılıçdaroğlu’nun öne çıkmak için yaptığı hamlelerin etkili olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile onun ardından ikinci sırada gelen Kılıçdaroğlu arasında 20 puan fark oluştu.

2023’te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtta şu oranlar oluştu:

Erdoğan: Yüzde 32.4

Kılıçdaroğlu: 13.3

Mansur Yavaş: 11.5

İmamoğlu: 6.4

Bu verilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun iki katına ulaşırken iki puanlık farkla ilk kez Mansur Yavaş’ı da geçti. İmamoğlu ise dördüncü sıraya geriledi."