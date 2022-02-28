Selvi: Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da o zaman 27 Mayıs’ta yaparsınız, olur biter

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini bugün (28 Şubat) açıklayacak olmasını köşesine taşıdı.

Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Şu da konuşuldu. 28 Şubat’a denk geldi ama 25’inci yıldönümü. Ayrı bir mana çıkar mı? Bir sıkıntı olur mu ya da bundan bir mesaj gibi anlaşılır mı? Herkes sorun yok dedi. İyi olur dediler. Herkes takvimi açtı baktı. 28 Şubat uygunmuş, o tarih oluştu yani. Orada bir mesaj gayreti yok. 28 Şubat’ta yapalım da şöyle bir mesaj verelim. Öyle bir gayret yok. Ama dışarıdan bakanlar bir mesaj alabilirler. Ona yapacak bir şey yok. Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” sözlerini kullandığını belirtti.

Selvi, şöyle devam etti:

"Babacan’ın açıklamalarından da anlaşıldığı gibi 28 Şubat tarihi sehven belirlenmemiş. Bu tarih yanlış anlaşılır mı, diye aralarında müzakere etmişler. Babacan, 'Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes' diyecek kadar da pervasız. O zaman bu ittifak, bir 28 Şubat ittifakıdır diye yapılan değerlendirmelere kızmayacaksınız. Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da o zaman 27 Mayıs’ta yaparsınız, olur biter."