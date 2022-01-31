Selvi: Kılıçdaroğlu’nun tüm açıklamalarını takip ediyorum; her konuda konuştu ama bir konuda konuşmadı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi,

Selvi ayrıca yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "konuşmadığı tek konu" diyerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışı olduğu gün Birleşik Krallık Büyükelçisi ile yediği yemekten haberi olup olmadığını sordu.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Benim asıl merak ettiğim, Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile görüşmesi konusunda CHP Genel Merkezi’ni bilgilendirip bilgilendirmediği konusu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, zamanında açıklama yapılsa insanlar zor durumda kalmazdı diye sitem etme gereği duydu. Belli ki önceden de sonradan da haberi yokmuş ama Kılıçdaroğlu’nun haberi var mı konusu da netleşmedi, bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun tüm açıklamalarını takip ediyorum.

Öyle ki, CHP Genel Merkezi’nin bile Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını benim kadar izlediğini zannetmiyorum.

Kılıçdaroğlu; televizyonların canlı yayınlarına katıldı, partisinin programlarında konuştu, internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinin konuğu oldu. Her konuda konuştu ama bir konuda konuşmadı. O da İngiliz Büyükelçi ile görüşme hakkında İmamoğlu’nun kendisine bilgi verip vermediği konusu.

Gözler şimdi Kılıçdaroğlu’nda. Kemal Bey, İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile görüşmesi hakkında size bilgi verdi mi?