Selvi: Kılıçdaroğlu'nun küçük partilerin liderlerinin CHP listelerinden seçimlere girmesi üzerinde çalıştığı söyleniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP ve MHP'nin yeni seçim kanunu düzenlemesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "küçük partilerin liderlerinin CHP listelerinden seçimlere girmesi üzerinde çalıştığının söylendiği" yazdı.

Yeni seçim düzenlemesiyle birlikte küçük partilerin milletvekili seçimlerinde etkisinin sıfırlandığını belirten Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçimlerde yüzde 50 artı 1 arandığı için küçük partilerin desteğine muhtaç.

Milletvekili seçiminde partilerin aldığı oylar sayılacağı için küçük partiler de Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu ya da Akşener’in desteğine ihtiyaç duyacak.

Küçük partiler ya CHP veya İYİ Parti listelerinden seçime girecekler ya da Saadet Partisi’yle birlikte yeni bir ittifak kuracaklar.

Altı parti lideri dün Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Gündemde ne olursa olsun küçük partilerin tek bir gündemi vardı. O da seçimlerde Meclis’e girebilmek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyan Kılıçdaroğlu formül arayışında. CHP liderinin, küçük partilerin liderlerinin CHP listelerinden seçimlere girmesi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Kılıçdaroğlu böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti seçmeninin oyunu garantiye alırken, diğer yandan da Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’a CHP listelerinden yer vererek muhafazakâr-dindar seçmendeki CHP alerjisini kırmayı hedefliyor."

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