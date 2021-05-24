Selvi: Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sinyal verdiğini söylediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaderinin, ittifak ortağı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in elinde olduğunu savundu.

Selvi, Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı istemesi nedenlerini şöyle sıraladı:

"1- Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu ama kazanamadı. Fakat döndü CHP’nin başına geçmek istedi.

2- Ekrem İmamoğlu aday olur da kazanamazsa CHP’ye genel başkan adayı olmak isteyeceğine kuşku yok.

İki neden daha var

1- Kılıçdaroğlu aday olacağı mesajını giderek daha güçlü bir şekilde vererek, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener’e 'Cumhurbaşkanlığı denkleminde ben de varım. Bensiz hesap yapmayın' demek istiyor. Cumhurbaşkanı adaylığının belirleneceği nihai karar öncesinde elini güçlendiriyor.

2- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olduğu takdirde 25 yıl sonra kazanılan İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesi endişesini taşıyor. İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına değil, belediye başkanlığına odaklanmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şimdiye kadar renk vermeyen Meral Akşener ise ortak aday olmadığı takdirde ortak aday olacak ismi belirlemek istiyor. Yani 'Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde' diyebiliriz.

Akşener’in kendisi aday olmasa da Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı desteklemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’un ortak adaylığı konusunda Akşener’in tercihi belirleyici olacak. İYİ Parti lideri, millet ittifakı içinde altın hisseyi elinde bulunduruyor."

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