Selvi: Kılıçdaroğlu’nun desteklediği FETÖ’cüler kaçtı ama Erdoğan ülkeyi yönetmeye devam ediyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile 1 milyar lira kaçırdığını" öne sürerek kaçmaya hazırlandığını savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini köşesine taşıdı.

Selvi, Kılıçdaroğlu'un Erdoğan’ın kaçacağını daha önce de iddia ettiğini belirterek, "Ne zaman ve nerede 19 Mart 2014 tarihinde. FETÖ’nün televizyonu STV’de. STV Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu ile canlı yayında. Kılıçdaroğlu: Emin olun yurtdışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Abdullah Abdulkadiroğlu: Kaçmak derken, niye kaçsın? Kılıçdaroğlu: Kaçacaktır efendim. Yargılanacaktır. Bunun kurtuluşu yok. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği FETÖ’cüler kaçtı ama Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam ediyor. 15 Temmuz gecesi Erdoğan darbecilerle mücadele ederken, FETÖ’cü hesaplar da 'Erdoğan kaçtı' diye yayınlar yapıyorlardı. Erdoğan burada ama kaçacak diyenler kaçtı. Sufle FETÖ’den, söylem Kılıçdaroğlu’ndan. Zihniyet ise 27 Mayıs darbecilerinden" ifadelerini kullandı.

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