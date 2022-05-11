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Selvi: Kılıçdaroğlu’ndan Nagehan Alçı konusunda bir tavır koymasını beklerdim, vefa onu gerektirirdi

Alçı, Kılıçdaroğlu’nu CHP’deki zihniyet devrimini gerçekleştiren kişi olarak tanımlamıştı

11 Mayıs 2022 07:54

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya “vefasızlık ettiğini” iddia etti.

Selvi, bugünkü köşe yazısında Alçı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine katılmasının ardından başlayan tartışmalara değindi.

Selvi, yazısınında Nagehan Alçı hakkında şu satırları kaleme aldı:

"MYK’daki tartışmalar sırasında Kılıçdaroğlu’ndan Nagehan Alçı konusunda bir tavır koymasını beklerdim. Çünkü Nagehan Alçı, “CeHaPe zihniyeti” isimli belgeselde Kılıçdaroğlu’nu CHP’deki zihniyet devrimini gerçekleştiren kişi olarak tanımlamıştı.

Nagehan Alçı, belgesel yayınlandıktan sonra gelen tepkilere rağmen, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu izleyince bir kez daha o tespitimin haklılığını anladım. CHP Vatikan’dır ve Kemal Kılıçdaroğlu da Vatikan’ın başına gelmiş reformcu bir Papa’dır” demişti. Nagehan Alçı’yı linç etme yarışının yaşandığı bir sırada Kılıçdaroğlu’ndan aynı yürekliliği beklerdim. Çünkü vefa onu gerektirirdi..."

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