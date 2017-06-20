Selvi Kılıçdaroğlu: 'Adalet Yürüyüşü' kararını bana sormadı, sorsa da desteklerdim

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası "adalet yürüyüşü"nü başlatan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Bana sorma imkanı olmadı ama sorsaydı da desteklerdim” dedi.

Bugün altıncı gününe giren "adalet yürüşü"nde 97 kilometre kilometre geride kaldı. 68 yaşındaki Kılıçdaroğlu’nun, hazırlanan takvime göre önünde 355 kilometre daha yol var.

Kılıçdaroğlu’nun bu zorlu yürüyüşü yaşı da göz önüne alındığında nasıl tamamlanacağı çokça konuşuldu. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’ne katılan ortopedistler Prof. Dr. Cihangir İslam ve CHP Aydın Milletvekili Ömer Lütfü Baydar’ın yakın takibinde. Ara ara muayene edilen Kılıçdaroğlu her gün yürüyüş sonunda karavana giderek kendisine önerilen bacak egzersizlerini yapıyor.

Protein ağırlıklı bir beslenme programı uygulanan Kılıçdaroğlu’na ayrıca da masaj yapılıyor.

Yürüyüş masajı

Hekimlerin açıklamalarına göre kronik rahatsızlığı bulunmayan Kılıçdaroğlu’nun kilo sorunu bulunmaması da büyük avantaj. Yorgunluğunu gidermek için uzun molalar ve dinlenme süreleri dışında özel bir başka önleme ihtiyaç bulunmuyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş kararına en büyük destek ailesinden. Aralıklarla eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu yürüyüşe katılarak destek veriyor. Kerem Kılıçdaroğlu işi dolayısıyla yürüyüşe sürekli katılmazken eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ise devamlı katılımına sağlık durumu müsaade etmiyor.

"İyi gördüm, endişe etmiyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumu için, “Endişe ediyor musunuz” diye sorulan Selvi Kılıçdaroğlu, “İyi gördüm, iyi olacak. Endişe etmiyorum” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanma haberinin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olağanüstü MYK toplantısına geçmişti. Selvi Kılıçdaroğlu, bu nedenle eşi ile konuşma fırsatı bulamadığını ama parti yetkililerinden sürekli bilgi aldığını söyledi. Yürüyüş kararı alırken kendisine sormadığını söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, “Bana sorma imkanı olmadı ama sorsaydı da desteklerdim” dedi.