Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkış yapmaya hazırlanıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkış yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Selvi, İmamoğlu'nun tek gündeminin cumhurbaşkanı seçimleri olduğunu savunurken, bir programda, "Bireysel ihtiras, bireysel hedef, bireysel tutum geliştirmenin bu döneme çok büyük zarar vereceğini hatta ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım. Onun da yöntemi ne? Tabii ki dönüp halka bakmak. Ne bekleniyor, ne isteniyor, bunu görmek gerekiyor" dediğini hatırlattı.

Selvi, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı’na dönüp bakmak demedi. Millet İttifakı liderlerinin neye karar vereceğini görmek demedi. Ne dedi? 'halka bakmak' dedi. Bu ne anlama geliyor? Çok açık değil mi?

İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı çıkış stratejisi de buna dayanıyor. Bir anlamda bir cümle içinde geleceğe ilişkin izleyeceği stratejinin ipuçlarını veriyor.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayını belirlemeden önce halka sormak lazım diye bir çıkış yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanını doğrudan halk seçeceği için bu önerinin rasyonel bir tarafı var. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu bir masadan isminin çıkmasının zor olduğunu görüyor. O nedenle kuşatmayı yarmak için böyle bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Peki ne zaman yapacak bu çıkışı? Kaynaklarım Rusya-Ukrayna savaşının gündemden düşmesinden sonra İmamoğlu’nun çıkış yapmaya hazırlandığını söylüyor."

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