Selvi: HDP’ye kapatma davasının 2023 seçimlerine olan etkisinin iyi hesap edilmesi gerekiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'ye ikinci kez açılan kapatma davasına ilişkin olarak, "HDP’ye kapatma davasının 2023 seçimlerine olan etkisinin iyi hesap edilmesi gerekiyor" dedi.

Selvi, "Bir yanda parti kapatmaya karşı olan ve geçmişte kendisi de kapatılma davası ile karşı karşıya kalmış olan AK Parti var. Diğer yanda ise PKK ile bağı yadsınamaz olan HDP var. Bir yanda ise HDP’nin kapatılmasında ısrarlı olan Cumhur İttifakı ortağı MHP var. AK Parti ise siyaseten bu gerçekleri ışığında bir pozisyon belirleyecek" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, şöyle devam etti:

"AK Parti, 2010 yılında siyasi partiler hakkında kapatma davası açılmasını Meclis’in onayına bağlayan Anayasa değişikliği önerisi getirmişti. Ancak o zaman HDP’den önceki Barış ve Demokrasi Partisi söz vermesine rağmen oy vermediği için bu değişiklik gerçekleşmedi. Neden? BDP’liler açıklamadığı sürece, neden oy vermediklerini bilemem. Ama HDP çizgisindeki partiler, kapatmalardan beslenerek büyüdüler. Ama bu parti kapatmalar konusunda bizim ilkeli olarak hareket etmemize engel olmamalı.

PKK ile bağlantısı nedeniyle HDP kapatılmayacaksa dünyada hiçbir parti kapatılmaz. HDP’liler de bunun farkında. Şimdiye kadar kurdukları 7 parti kapatılmış. Ama onlar PKK ile bağlarını koparmamışlar. Ama HDP kapatılırsa bunun demokratik görünümümüze etkisi ve siyasi sonuçları ne olur? HDP’ye kapatma davasının 2023 seçimlerine olan etkisinin iyi hesap edilmesi gerekiyor."

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