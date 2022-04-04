Selvi: HDP'li Semra Güzel siyasi ilticaya hazırlanıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK’lı Volkan Bora ile 5 yıl önce çektirdiği fotoğraflar basına yansıdıktan sonra milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan HDP’li Semra Güzel’in siyasi iltica yapacağını ileri sürdü. Selvi, adresinde bulunamayan Güzel'in, yasadışı yollardan yurtdışına çıktığının tahmin edildiğini söyledi.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktıktan sonra şimdi hangi ülkede olduğu tartışma konusu oldu. Almanya’da olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak bu haberler güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı. Yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçen Semra Güzel’in halen bölgedeki PKK kamplarında olduğu söyleniyor. Semra Güzel’in bir yandan da PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılsa da milletvekilliği sıfatı devam eden Semra Güzel’in, kendisini siyasi mülteci olarak kabul eden bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığı söyleniyor."